МИД Молдавии вызовет посла РФ из-за антенн на здании диппредставительства

"МИДЕИ в тесном взаимодействии с другими компетентными учреждениями анализирует характер и масштабы шпионажа. <…> Посол РФ в Кишиневе будет вызван в министерство для разъяснений по этому вопросу", - говорится в распространенном комментарии ведомства после публикации местных СМИ с обвинениями в адрес диппредставительства.