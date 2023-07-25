МИД Молдавии вызовет посла РФ из-за антенн на здании диппредставительства

МИД Молдавии попросит посла РФ объяснить назначение антенн на здании диппредставительства
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызовет посла России в республики Олега Васнецова для объяснений по поводу антенн на здании диппредставительства. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"МИДЕИ в тесном взаимодействии с другими компетентными учреждениями анализирует характер и масштабы шпионажа. <…> Посол РФ в Кишиневе будет вызван в министерство для разъяснений по этому вопросу", - говорится в распространенном комментарии ведомства после публикации местных СМИ с обвинениями в адрес диппредставительства.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства, обеспокоенность ведомства вызвала, в частности, публикация молдавского интернет-ресурса "Журнал", в которой выражено недовольство большим числом антенн на зданиях расположенного в центре Кишинева посольства. Журналисты издания полагают, что с помощью специального оборудования в учреждении якобы могут собирать конфиденциальную информацию.