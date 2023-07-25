Матвиенко заявила об отсутствии необходимости в законе о ЧВК

В России нет необходимости в отдельном законе о частных военных компаниях (ЧВК). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что верхняя палата парламента в данный момент не разрабатывает закон о частных компаниях, в том числе военных.

«Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать, но пока я такой необходимости не вижу», — добавила Матвиенко.