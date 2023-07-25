Матвиенко заявила об отсутствии необходимости в законе о ЧВК
В России нет необходимости в отдельном законе о частных военных компаниях (ЧВК). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.
Она подчеркнула, что верхняя палата парламента в данный момент не разрабатывает закон о частных компаниях, в том числе военных.
«Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать, но пока я такой необходимости не вижу», — добавила Матвиенко.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о статусе ЧВК «Вагнер» в России, заявил, что такой компании не существует. « У нас же нет закона о частных военных организациях!», — объяснил он.
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