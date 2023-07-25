Захарова пристыдила США за реакцию на гибель российского военкора Журавлёва

«Во-первых, у «любых атак» есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлёв. Имя агрессора — киевский режим... Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает», — написала Захарова в своём Telegram.