Матвиенко: выход Молдавии из МПА СНГ происходит не в интересах граждан республики

«Это можно квалифицировать как очередной антинародный, антимолдавский шаг, причём точно не в интересах молдавского народа. Просто действующие сегодня руководители — иностранцы с румынскими паспортами — точно не заинтересованы учитывать мнения людей и безразличны к их мнению», — сказала она.