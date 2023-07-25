Матвиенко высказалась о законе о повышении призывного возраста в России

Сенаторы поддержат закон, согласно которому верхняя граница призывного возраста в России повышается до 30 лет. Об этом, высказываясь об инициативе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

По мнению парламентария, вокруг инициативы о повышении призывного возраста нет причин для излишней резонансности. Срок службы в армии остается один год, подчеркнула Матвиенко.