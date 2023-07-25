Матвиенко: сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"Мне кажется, что, если Госдума примет закон в таком формате, Совфед поддержит его. Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций со своим регионом", – добавила Матвиенко.

Она также отметила, что из-за этой инициативы продолжаются дискуссии, однако, как она считает, нет причин для излишней резонансности вокруг закона о призывном возрасте, поскольку служба остается в один год.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным. Ожидалось, что верхний порог призывного возраста будет ежегодно повышаться на год, пока не достигнет 30 лет.

До этого Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Как изначально указывалось в законопроекте, призывной возраст в следующем году должен был составить от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, а в 2026 году – от 21 до 30 лет.