Матвиенко назвала подлым актом нападение ВСУ на российских журналистов

"Мы видели, что ООН осудила это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказала жесткое осуждение, потребовала расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этим словами последовали конкретные действия, чтобы очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней сессии.