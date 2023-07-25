Изменение границ призывного возраста связано с демографической ситуацией в России. Об этом Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Комментируя поправки в рассматриваемый нижней палатой законопроект, глава комитета указал, что демографические показатели влияют на объеме мобилизационного ресурса. Сохранение нижней границы возраста призыва нужно «для того, чтобы мы не проседали», пояснил он.

Картаполов сообщил, что в весенний призыв 2023 было в войска было призвано 147 тысяч человек.

«Для того, чтобы эта цифра была устойчивой, и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы», — заключил он.