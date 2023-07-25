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В Госдуме назвали причину решения изменить границы призывного возраста

Изменение границ призывного возраста связано с демографической ситуацией в России. Об этом Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Комментируя поправки в рассматриваемый нижней палатой законопроект, глава комитета указал, что демографические показатели влияют на объеме мобилизационного ресурса. Сохранение нижней границы возраста призыва нужно «для того, чтобы мы не проседали», пояснил он.

В России изменят призывной возраст

Картаполов сообщил, что в весенний призыв 2023 было в войска было призвано 147 тысяч человек.

«Для того, чтобы эта цифра была устойчивой, и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы», — заключил он.

Во вторник, 25 июля, Госдума обсудит повышение призывного возраста с учетом поправки о призыве с 18 до 30 лет.

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