Анонсирован визит Шойгу в КНДР

Они примут участие в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Соответствующее заявление ведомство сделало в своем официальном Telegram-канале.

В министерстве также подчеркнули, что данный визит укрепит военные связи и станет важным этапом развития сотрудничества двух сторон.

«25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в Кремле анонсировали визит президента РФ Владимира Путина в Китай. Там уточнили, что этот вопрос стоит на повестке дня. Кроме того, подчеркивалось, что текущий период является «абсолютно удачным моментом для поддержания высокой динамики развития двусторонних российско-китайских отношений».