Анонсирован визит Шойгу в КНДР
В Минобороны РФ анонсировали визит российской делегации во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу в Корейскую Народно-Демократическую Республику 25-27 июля.
Они примут участие в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Соответствующее заявление ведомство сделало в своем официальном Telegram-канале.
В министерстве также подчеркнули, что данный визит укрепит военные связи и станет важным этапом развития сотрудничества двух сторон.
«25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее в Кремле анонсировали визит президента РФ Владимира Путина в Китай. Там уточнили, что этот вопрос стоит на повестке дня. Кроме того, подчеркивалось, что текущий период является «абсолютно удачным моментом для поддержания высокой динамики развития двусторонних российско-китайских отношений».
Сообщалось, что в ходе визита Путина в Китай будет обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР, также стороны обменяются мнениями по международной обстановке.