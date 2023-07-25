Сергей Шойгу посетит КНДР для участия в торжествах
Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу отправится в КНДР с 25 по 27 июля для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российская делегация во главе с Шойгу 25—27 июля посетит КНДР», — сообщили в Минобороны.
Там добавили, что этот визит будет способствовать укреплению военных связей между Россией и Северной Кореей, а также станет важным этапом в развитии сотрудничества между двумя странами.