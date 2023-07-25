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Сергей Шойгу посетит КНДР для участия в торжествах

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу отправится в КНДР с 25 по 27 июля для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Шойгу посетит КНДР
© РИА Новости

«Российская делегация во главе с Шойгу 25—27 июля посетит КНДР», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что этот визит будет способствовать укреплению военных связей между Россией и Северной Кореей, а также станет важным этапом в развитии сотрудничества между двумя странами.

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