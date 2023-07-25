В МИД РФ заявили, что НАТО напрямую участвует в украинском конфликте
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что страны НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте против российский сил. Об этом сообщает РИА Новости.
26 июля ожидается созыв совета Украина — НАТО. Дипломат подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием событий, связанных с этим мероприятием.
«Речь может пойти об опасном расширении вовлеченности военного блока НАТО в те действия, которые сильно разгоняют региональную напряженность. Мы считаем такие вещи недопустимыми», — заявил Вершинин.
Россия неоднократно заявляла об участии НАТО в украинском конфликте, в частности, посредством передачи Киеву вооружений и боеприпасов.
В альянсе в свою очередь заявляли, что это не более чем военная помощь.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.