Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что страны НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте против российский сил. Об этом сообщает РИА Новости.

26 июля ожидается созыв совета Украина — НАТО. Дипломат подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием событий, связанных с этим мероприятием.

«Речь может пойти об опасном расширении вовлеченности военного блока НАТО в те действия, которые сильно разгоняют региональную напряженность. Мы считаем такие вещи недопустимыми», — заявил Вершинин.

Россия неоднократно заявляла об участии НАТО в украинском конфликте, в частности, посредством передачи Киеву вооружений и боеприпасов.

В альянсе в свою очередь заявляли, что это не более чем военная помощь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.