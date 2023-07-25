В Госдуме предупредили о риске провокаций во время голосования в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что на избирательных участках РФ уже могут готовиться провокации с целью создать «нужную» картинку, интересную СМИ на Западе. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

По словам Пискарева, профильная комиссия уже обнаружила многочисленные попытки со стороны ряда органов недружественных стран опорочить решения Центризбиркома России. Речь, в первую очередь, о выборах в новых регионах России.

«По имеющейся информации, готовятся провокации на избирательных участках с целью создания «нужной» картинки для зарубежных СМИ. Например, для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов», — подчеркнул Пискарев.

Поясняется, что сведения о готовящихся провокациях на избирательных участках отправлены Комиссией в ЦИК и в Генпрокуратуру.

Единый день голосования (ЕДГ) пройдет 10 сентября 2023 года.

До этого стало известно, что в Москве создадут Общественный штаб по наблюдению за выборами.