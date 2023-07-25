Пограничники опровергли информацию об ограничениях на границе с Казахстаном

Информация о том, что с 27 июля по 25 августа будет ограничено движение через пункт пропуска Бугристое на границы России с Казахстаном, не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России пишет ТАСС.

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По данным ФСБ, ранее в интернете была распространена информация о том, что введение ограничений на проезд через пункт пропуска Бугристое вводится в связи с ремонтом дорожного полотна.

«По информации ФГКУ «Росгранстрой» и ФКУ «Упрдор «Южный Урал» никаких дорожных работ в пункте пропуска Бугристое по ремонту дорожного полотна, ограничивающих движение, в настоящее время не производится и не планируется», - пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что пункт пропуска работает в штатном режиме.

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана сообщили о том, что автомобильный пункт пропуска «Бугристое» в Челябинской области будет работать с ограничениями. В качестве альтернативных вариантов пересечения границы были предложены другие пункты пропуска.