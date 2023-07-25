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В МИД России заявили о невозможности возобновления зерновой сделки без Москвы

Восстановление зерновой сделки, чье действие прекращено после 17 июля, без участия Москвы не представляется возможным, утверждает заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД России заявили о невозможности возобновления зерновой сделки без Москвы
© РИА Новости

Ситуацию и перспективы вокруг зерновой сделки российский дипломат оценил на полях саммита ООН по продовольственным системам.

«Мое мнение, что без России этого сделать нельзя», — добавил Вершинин.

По словам замглавы дипведомства, сейчас никаких переговоров о возобновлении зерновой сделки с участием России не ведется.

«У нас четко озвучена наша позиция. После 17 июля возобновление инициативы не состоялось. Мы возразили против этого с учетом того опыта стамбульских договоренностей...» — пояснил он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о военных рисках при продлении зерновой сделки без участия России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что сделка «ушла в историю».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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