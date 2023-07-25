В МИД РФ оценили отношение Запада к африканским партнерам

Развитие отношений с Москвой не мешает африканским странам налаживать сотрудничество и с Западом, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олега Озерова.

По его словам, укрепление связей с РФ не означает, что в Африке делают выбор «или Россия, или Запад». Как указал дипломат, Россия относится к африканским партнерам как к равным, на основе принципа суверенного равенства государств, а не как западные страны – «как учителя к нерадивым ученикам», чего не должно присутствовать в международных отношениях.

Посол заявил, что если у стран возникает необходимость в помощи со стороны Москвы, в том числе в сфере безопасности, то Россия готова оказывать эту помощь, так как «наше сотрудничество отличается от западного тем, что оно носит внеблоковый характер». Кроме того, оно не направлено против третьих стран.

Озеров напомнил заявление президента Демократической Республики Конго на первом саммите «РФ-Африка» в 2019 году, по словам которого, страна получает помощь и содействие от Запада «на 9 миллиардов, а ресурсов вывозят на 42 миллиарда».

По словам дипломата, лидеры африканских стран едут на саммит «Россия-Африка» для того, чтобы иметь общую платформу и усиливать друг друга политически, экономически и во всех других отношениях, продвигаться вперед к решению задач комплексного развития.