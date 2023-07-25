Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

«Работать следователем – значит быть на стороне закона и справедливости, вести жесткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, преследования невинных лиц, защищать права тех, кто пострадал от преступных посягательств. Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых, самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», – подчеркнул российский лидер.