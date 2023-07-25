Госдума повысила штрафы за незаконный переход железнодорожных путей
Серьезно повышаются штрафы за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Закон об этом приняла Госдума.
Будет увеличен штраф со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы вырастут до 1500 рублей.
Уточняется, что нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.
Комментарии
Никита Чаплин, член Комитета по бюджету и налогам (фракция "Единая Россия"):
- Каждый год в России стабильно наблюдается около 1 тыс. случаев гибели людей на ж/д путях. Повышение штрафов должно замотивировать людей переходить ж/д пути только в положенном месте. Однако, помимо штрафов, надо в первую очередь, предусмотреть безопасные переходы там, где были "народные тропы".
Например, рядом с крупными СНТ: пожилым людям часто сложно преодолеть путь в лишние 1-2 км и они вынуждены идти окольными путями, через железную дорогу.
Сергей Колунов, член комитета по строительству и ЖКХ (ЕР):
- По данным РЖД, 1652 человека погибли в результате несчастных случаев на железнодорожных путях за последние пять лет. И это только в Московской области. А у нас в стране еще 88 регионов, и везде есть ж/д пути.
Сейчас штраф за переход железнодорожных путей в неположенных местах составляет 100 рублей. К слову, это стоимость двух-трех батонов хлеба в магазине. Конечно, такой размер штрафа должного эффекта не приносит, он неощутим, а люди продолжают нарушать, думая, что сэкономленные на переходе путей 10 минут того стоят.
Уверен, административная мера воздействия в виде штрафа эффективна тогда, когда ее размер хоть немного "пугает". Плата рублем - вот что заставляет жителей соблюдать правила.