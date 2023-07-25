Госдума повысила штрафы за незаконный переход железнодорожных путей

- По данным РЖД, 1652 человека погибли в результате несчастных случаев на железнодорожных путях за последние пять лет. И это только в Московской области. А у нас в стране еще 88 регионов, и везде есть ж/д пути.



Сейчас штраф за переход железнодорожных путей в неположенных местах составляет 100 рублей. К слову, это стоимость двух-трех батонов хлеба в магазине. Конечно, такой размер штрафа должного эффекта не приносит, он неощутим, а люди продолжают нарушать, думая, что сэкономленные на переходе путей 10 минут того стоят.