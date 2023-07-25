Политолог назвал два способа, как Зеленского могут лишить должности президента Украины

«Первый — невероятный. С помощью институтов демократии, выборов, с учетом мнения населения. Но этот вариант можно сразу отбросить на свалку истории, потому что Украина сегодня, мягко говоря, не демократическое государство. Да и сам Владимир Зеленский говорил, что демократия и выборы будут только после окончания военного конфликта. Поэтому легитимной передачи власти на Украине не будет в ближайшей перспективе», — отметил политолог.