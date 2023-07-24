Госдума может осенью вернуться к вопросу страховании средств на инвестсчетах

"Я был одним из инициаторов этой нормы, к сожалению, она не находила поддержку, прежде всего в правительстве. Но самое интересное, что сейчас пошли сигналы оттуда как раз, что надо бы этот вопрос отрегулировать законодательно. Так что вполне возможно, что осенью мы запустим новую редакцию соответствующего законопроекта", - сказал Аксаков.