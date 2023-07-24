Патрушев встретился с главным дипломатом Китая

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам, членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И в ЮАР в рамках встречи представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
«Обсуждены вопросы углубления российско-китайского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, а также поступательного расширения практического взаимодействия России и Китая в целях комплексного укрепления безопасности двух стран», — сказано в заявлении.
Патрушев обменялся с главным дипломатом Китая мнениями о по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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