Патрушев встретился с главным дипломатом Китая

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам, членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И в ЮАР в рамках встречи представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.