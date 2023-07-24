Путин подписал закон о запрете смены пола

Менять пол без медицинских показаний, в том числе применять лекарственные препараты для этого, будет запрещено. А лица, сменившие пол, не смогут быть усыновителями. Такой закон, единогласно принятый обеими палатами парламента, подписал президент РФ Владимир Путин.

Один из авторов проекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин, в ходе рассмотрения проекта привел западный опыт. По его словам, операций по смене пола в США за последние десять лет стало больше в 50 раз - трансгендеров (по данным 2022 года) 1 млн 640 тысяч, среди которых 1 млн 300 тысяч взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет).

"Это путь, ведущий к вырождению нации, - считает спикер. - Вот что могло произойти у нас, если бы мы не приняли закон".

В России возможностью сменить пол, по словам спикера, за прошедшее время воспользовались почти три тысячи человек. Стоили подобные справки 30-60 тысяч рублей.

Володин также заявил, что в законодательстве будут исключения. "Есть заболевания, в детском возрасте они могут быть установлены. Это в законе прописано, - сказал он. - Но когда меняют пол, потому что утром проснулись и посчитали, что не мальчик, а девочка - это неправильно".

Сенаторы согласились с позицией депутатов. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в частности, рассказала о множестве позитивных откликов на это решение из зарубежья.

"Очень много позитивных зарубежных откликов на этот закон их европейских государств, я даже удивилась", - сказала она коллегам.

Итак, согласно закону, к смене пола не будут относить медицинские вмешательства для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Для этого должна собраться врачебная комиссия, которая по итогам рассмотрения выдаст медицинское заключение, необходимое для внесения изменений в запись актов гражданского состояния.

Если в запись акта гражданского состояния все же будут внесены данные об изменении пола одним из супругов, то брак аннулируют. Кроме того, изменившие пол люди не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Кстати, документ обратной силы не имеет. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил журналистам, что закон не распространяется на те "две с лишним тысячи случаев, когда это было сделано в соответствии с приказом Минздрава". Он заверил, что у сменивших пол россиян не заберут детей, усыновленных до вступления в силу документа.