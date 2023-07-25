Депутат Госдумы раскрыл опасность от боевого подразделения Польши между РФ и Белоруссией

Фактически Сувалкский коридор считается гипотетическим сухопутным «коридором», который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью, пишет издание. Как подчеркнул Гурулев, России нужно быть готовой к любому развитию событий, в том числе и к противостоянию с Польшей. По мнению эксперта, если русские «пробьют» Сувалкский коридор, слева и справа окажутся войска НАТО, которые будут простреливать коридор.