Путин ввел в России новый праздник

Путин: 12 мая в России будет отмечаться завершение Крымской операции 1944 года
В России 12 мая будет отмечаться День победного завершения советскими войсками Крымской операции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)», — внесены изменения в закон указом Владимира Путина.
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В июне президент РФ утверждал другой праздник. Это День военной присяги.