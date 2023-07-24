Путин ввел в России новый праздник

В России 12 мая будет отмечаться День победного завершения советскими войсками Крымской операции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин .

«12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)», — внесены изменения в закон указом Владимира Путина.

В июне президент РФ утверждал другой праздник. Это День военной присяги.