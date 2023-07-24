Патрушев: американские корпорации единолично контролируют интернет

Крупные американские корпорации практически единолично контролируют интернет ради своего глобального доминирования, рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он добавил, что государствам БРИКС следует на фоне этого двигаться в сторону интернационализации управления сетью, пишет РИА «Новости».

В Йоханнесбурге (ЮАР) прошло заседание высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием «Друзей БРИКС». Патрушев сделал на нем ряд важных заявлений, в том числе, и по вопросам регулирования интернета.

«Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование», - пояснил глава СБ РФ.

Патрушев отметил, что на фоне этого необходимо совместными усилиями добиваться формирования универсального международно-правового режима в цифровой среде.

Этот режим, уточнил глава СБ РФ, должен базироваться на принципах суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

Ранее Патрушев сообщил, что американские эксперты написали своего рода «руководство по расколу России».