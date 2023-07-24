Путин и Лукашенко посетили Валаам

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам.

Эта прогулка стала продолжением их двухдневного общения, которое началось в воскресенье с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне. После официальной части встречи лидеры посвятили следующие несколько часов воскресного дня поездке в Кронштадт, где они посетили морской собор и пообщались с гулявшими по площади возле храма людьми, а также осмотрели экспозицию Музея военно-морской славы, который откроется в День ВМФ 30 июля.

На Валаам Путин в предыдущий раз приезжал в июле 2019 года также в компании Лукашенко. Они тогда посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

В этот раз президенты России и Белоруссии начали поездку с посещения Спасо-Преображенского собора, являющегося частью архитектурного комплекса монастыря.

О монастыре

Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Его основателями считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители.

В настоящее время в монастырской братии состоят более 200 человек. На территории обители расположены молочная ферма, форелевое хозяйство и пасека. Монахи активно занимаются сельским хозяйством - трудятся на огородах и в теплицах, выращивают овощи и зелень, заготавливают лекарственные травы.