В МИД рассказали об отсутствии российских военных в Африке

Посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил о полном отсутствии российских военных на африканском континенте. Обращения ряда стран Африки к Москве касаются помощи в обеспечении безопасности, уточнил он в интервью РИА Новости.

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«У нас и нет там военного присутствия. Есть обращения к российской стороне за помощью в обеспечении безопасности. Это не военное присутствие. Военное присутствие — это когда войска направляют», — объяснил дипломат.

По его словам, российская сторона направляет инструкторов по просьбе самих африканских государств. Кроме того, страны закупают у Москвы продукцию военного назначения. При этом Озеров отметил, что военным присутствием можно назвать базы США на африканском континенте и их разведывательные центры.

Проблема терроризма как в Африке, так и во всем остальном мире, носит трансграничный характер, резюмировал дипломат.

Ранее Озеров рассказал, что попытки западных стран надавить на глав африканских государств и отговорить их от поездки в Россию на саммит оказались безуспешными. По его словам, Запад постоянно оказывает давление на страны Африки, в частности, требуя от них «выбрать лагерь».