Саммит Россия Африка 2023: даты, программа, перекрытия движения в Санкт-Петербурге
Второй саммит запланирован на 27-28 июля 2023 года. Он состоится в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет на базе «Экспофорума». Редакция «Рамблера» собрала основную информацию по данному вопросу.
Сколько стран подтвердили участие в саммите Россия – Африка
Участие во втором саммите «Россия – Африка» подтвердили 49 стран. Как заявил заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков, больше половины государств будут представлены на уровне лидеров стран и правительств.
Программа саммита
В рамках деловой программы второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка будут обсуждаться вызовы, которые стоят перед Россией и странами Африки в эпоху глобальных перемен. Вопросы будут затронуты представителями профильных министерств РФ, российскими и африканскими бизнесменами, экспертами в области международных отношений. Кроме того, участники затронут наиболее актуальные проблемы и пути их решения для стимулирования развития российско-африканских отношений в экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Деловая программа форума состоит из четырех больших тематических блоков. Они охватывают все сферы сотрудничества РФ с Африканским континентом. Так, среди блоков – «Экономика нового мира», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».
Кроме того, на полях форума состоятся: Медиафорум, Съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы и многое другое.
Какие улицы перекроют и где ограничат проезд в Петербурге
В связи с проведением саммита в Пушкинском и Московском районах города будут введены дорожные ограничения. 27 и 28 июля будет ограничен въезд и выезд из поселка Шушары – с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.
Жителей Санкт-Петербурга предупредили о пробках на дорогах. Власти посоветовали гражданам пользоваться общественным транспортом в этот период.
Также изменятся расписание и маршруты общественного транспорта в период проведения саммита «Россия – Африка» в Петербурге. В частности, автобус № 13А будет проезжать остановку «Внуковская улица». Изменения будут действовать до 30 июля.
С 26 по 29 июля перекроют Пулковское шоссе. У граждан будет возможность добраться до необходимого пункта на автобусах № 385А и 385Б.
Что говорят в ЮАР о саммите «Россия-Африка»
Офис президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщил, что благодаря саммиту «Россия-Африка» у участников африканской мирной инициативы появится возможность продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Что говорит президент РФ об отношениях между Африкой и Россией
Президент РФ Владимир Путин написал для медиа Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».
В материале он подчеркнул, что партнерские связи России с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью.
Что будет сделано по итогам второго саммита Россия-Африка
Как заявил российский лидер, пакет соглашений, ряд совместных заявлений и комплексную декларацию примут по итогам предстоящего второго саммита Россия-Африка.
«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаем большое значение предстоящему второму саммиту Россия-Африка. По его итогам планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнерства Россия-Африка на период до 2026 года», – говорится в его статье.