Саммит Россия Африка 2023: даты, программа, перекрытия движения в Санкт-Петербурге

Второй саммит запланирован на 27-28 июля 2023 года. Он состоится в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет на базе «Экспофорума». Редакция «Рамблера» собрала основную информацию по данному вопросу.

Сколько стран подтвердили участие в саммите Россия – Африка

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Участие во втором саммите «Россия – Африка» подтвердили 49 стран. Как заявил заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков, больше половины государств будут представлены на уровне лидеров стран и правительств.

Программа саммита

В рамках деловой программы второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка будут обсуждаться вызовы, которые стоят перед Россией и странами Африки в эпоху глобальных перемен. Вопросы будут затронуты представителями профильных министерств РФ, российскими и африканскими бизнесменами, экспертами в области международных отношений. Кроме того, участники затронут наиболее актуальные проблемы и пути их решения для стимулирования развития российско-африканских отношений в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Деловая программа форума состоит из четырех больших тематических блоков. Они охватывают все сферы сотрудничества РФ с Африканским континентом. Так, среди блоков – «Экономика нового мира», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

Кроме того, на полях форума состоятся: Медиафорум, Съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы и многое другое.

Какие улицы перекроют и где ограничат проезд в Петербурге

В связи с проведением саммита в Пушкинском и Московском районах города будут введены дорожные ограничения. 27 и 28 июля будет ограничен въезд и выезд из поселка Шушары – с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о пробках на дорогах. Власти посоветовали гражданам пользоваться общественным транспортом в этот период.

Также изменятся расписание и маршруты общественного транспорта в период проведения саммита «Россия – Африка» в Петербурге. В частности, автобус № 13А будет проезжать остановку «Внуковская улица». Изменения будут действовать до 30 июля.

С 26 по 29 июля перекроют Пулковское шоссе. У граждан будет возможность добраться до необходимого пункта на автобусах № 385А и 385Б.

Что говорят в ЮАР о саммите «Россия-Африка»

Офис президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщил, что благодаря саммиту «Россия-Африка» у участников африканской мирной инициативы появится возможность продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Что говорит президент РФ об отношениях между Африкой и Россией

Президент РФ Владимир Путин написал для медиа Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

В материале он подчеркнул, что партнерские связи России с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью.

Что будет сделано по итогам второго саммита Россия-Африка

Как заявил российский лидер, пакет соглашений, ряд совместных заявлений и комплексную декларацию примут по итогам предстоящего второго саммита Россия-Африка.