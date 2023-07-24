Гладков: состоятельным белгородцам следует восстановить разрушенные ВСУ дома за свой счет

В Белгородской области в понедельник, 24 июля, прошло совещание регионального правительства. В ходе встречи был поднят вопрос о ремонте поврежденных при обстрелах со стороны Украины зданий, пишет ТАСС.

Украинские военные постоянно обстреливают населенные пункты, расположенные в Белгородской области. Ракеты и снаряды обрушиваются на объекты гражданской инфраструктуры, многоэтажные и частные жилые дома. Региональные власти ремонтируют поврежденные здания.

Глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал, что повреждения получили два элитных дома в селе Нижний Ольшанц Белгородского района.

По его словам, строительные бригады отремонтировали кровлю и окна богатых домов. Далее местные власти подготовят документы, необходимые для того, чтобы снять эти здания с плана по ремонту.

Это обусловлено тем, пояснил он, что «богатые» дома требуют очень больших вложений». Чиновник добавил, что в них живут обеспеченные люди, которые в состоянии самостоятельно отремонтировать свое жилье.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заметил, что в поместьях находятся «бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей каждая». Он уточнил, что при всем уважении к пострадавшим, власти не могут восстановить утраченное за счет бюджета.