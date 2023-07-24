Путин ввел меры против пособников иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, которые совершенствуют регулирование деятельности иноагентов в России. В том числе речь о мерах против их пособников.

Во-первых, Минюст России теперь получает право контролировать соблюдение законодательства об иноагентах не только самими иноагентами, но и теми, кто с ними взаимодействует.

Во-вторых, если поступила информация о нарушении российского законодательства, появляется возможность проведения внеплановых проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона.

Речь в числе прочего об издательствах, которые печатают их продукцию без маркировки, о директорах школ, которые допускают "агентов" до преподавания.

В-третьих, иноагенты теперь не смогут получать не только финансовую, но и иную имущественную поддержку от нашего государства, в том числе и в своей творческой деятельности. И это справедливо, потому что бюджетные средства должны расходоваться исключительно в интересах нашего народа, а не для ослабления России и достижения чуждых нам целей других государств, прокомментировал председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Имущественная поддержка включает в себя предоставление государственных и муниципальных помещений, льготы по коммуналке, предоставление земельного участка и т.д.

И, наконец, четвертая, профилактическая и воспитательная мера, уточнил глава комиссии:

"Для тех, кто не соблюдает закон и игнорирует предупреждения Минюста РФ, мы предусмотрели административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц - от 70 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 2-х лет; для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей".

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что теперь ответственность будут нести не только те, кто выступает против интересов нашей страны, но и их пособники.