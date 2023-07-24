Лавров проведет переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут 25 июля в Москве трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры, главной темой которых станут пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении МИД России.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в ходе переговоров «особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном и поиску развязок по остающимся вопросам».

«Министры также обсудят другие ключевые треки армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев», - отметили в ведомстве.

При этом в ходе двусторонних переговоров главы МИД России со своим армянским и азербайджанским коллегами будут подняты в вопросы российско-армянской и российско-азербайджанской повесток «в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах».

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась осенью 2020 года. На линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион. Азербайджану были официально переданы Агдамский, Лачинский и Кельбаджарские районы.