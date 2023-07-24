Кузнецова назвала главные проблемы в системе опеки и попечительства

В системе устройства несовершеннолетних детей в семьях существует множество пробелов. В этой сфере необходимо совершенствование управления, кадровой политики, а также обратной связи и контроля. Об этом заявила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова 24 июля в ходе круглого стола Комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам зампредседателя палаты, на деятельность органов опеки и попечительства регулярно поступают жалобы, в том числе в общественную приемную «Единой России». Несмотря на происходящие на внешнем фронте события, информация выходит и в СМИ: «Все равно есть вопиющие факты, кровь в жилах стынет».

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В 2020 году главой государства было дано поручение кабмину рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства. Кузнецова также уточнила, что встречи по вопросам реформирования органов опеки и попечительства проходят в рамках поручения председателя Госдумы Вячеслава Володина. Это шаг, который назрел давно, но в последние годы идет лишь поиск решений в этом направлении.

«Если говорить об Ингушетии, погибла четырехлетняя девочка, которую, по предварительным данным, избивала собственная мать. Шестилетний мальчик в Екатеринбурге — в убийстве подозревают женщину, под опекой которой находился ребенок. К сожалению, много вопросов к деятельности органов опеки», — рассказала Анна Кузнецова.

Она отметила, что контроль за опекой осуществляет Рособрнадзор, сама Кузнецова неоднократно обращала внимание на необходимость проверки детских домов. Однако регуляторная гильотина, которая призвана снизить административную нагрузку, привела к уменьшению числа проверок.

«Крайне удивительные ответы приходят из ведомства о том, что проверки нельзя провести, накажет прокуратура. Мы лишили сирот правовой защиты со стороны государства - это абсурд», — пояснила парламентарий.

Анна Кузнецова отдельно остановилась на статистических данных. Так, на 24 процента выросло число выпускников системы опеки в СИЗО. Дети после детского дома попадают в тюрьмы. Это говорит о том, что так выстроена подготовка к жизни, считает депутат. «Мы готовы всячески искать законодательные решения», — заверила она.

Кроме того, законодатель обратилась к Генеральной прокуратуре с целью провести проверку сиротских домов. Кузнецова сообщила, что сотрудники ведомства выехали в 30 регионов, где выявлено более 4000 нарушений, 407 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 73 подвергнуты административной ответственности, открыто 13 уголовных дел.

«Это еще раз не даст моим словам быть лозунгами», — сказала она.

По итогам проверки, заметила вице-спикер, выявлены пробелы в правовом регулировании, обусловленные ненадлежащей работой профильных структур и ведомств, в том числе в рамках исполнения поручений Правительства по различным направлениям. Среди выявленных системных вопросов отсутствие единообразного подхода к установлению предварительной опеки. Почти половина детей передавалась ранее незнакомым людям и не прошедшим соответствующую проверку и подготовку. Еще одна проблема — нормативно неурегулированная процедура приостановления подбора ребенка, подлежащего устройству в семью, — выявлен факт удержания данных о сиротах, то есть информацию о детях, которые могли бы найти семью, просто не выкладывают в базу, в некоторых случаях до девяти месяцев.