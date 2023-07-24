Кузнецова назвала главные проблемы в системе опеки и попечительства
В системе устройства несовершеннолетних детей в семьях существует множество пробелов. В этой сфере необходимо совершенствование управления, кадровой политики, а также обратной связи и контроля. Об этом заявила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова 24 июля в ходе круглого стола Комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей.
По словам зампредседателя палаты, на деятельность органов опеки и попечительства регулярно поступают жалобы, в том числе в общественную приемную «Единой России». Несмотря на происходящие на внешнем фронте события, информация выходит и в СМИ: «Все равно есть вопиющие факты, кровь в жилах стынет».
В 2020 году главой государства было дано поручение кабмину рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства. Кузнецова также уточнила, что встречи по вопросам реформирования органов опеки и попечительства проходят в рамках поручения председателя Госдумы Вячеслава Володина. Это шаг, который назрел давно, но в последние годы идет лишь поиск решений в этом направлении.
«Если говорить об Ингушетии, погибла четырехлетняя девочка, которую, по предварительным данным, избивала собственная мать. Шестилетний мальчик в Екатеринбурге — в убийстве подозревают женщину, под опекой которой находился ребенок. К сожалению, много вопросов к деятельности органов опеки», — рассказала Анна Кузнецова.
Она отметила, что контроль за опекой осуществляет Рособрнадзор, сама Кузнецова неоднократно обращала внимание на необходимость проверки детских домов. Однако регуляторная гильотина, которая призвана снизить административную нагрузку, привела к уменьшению числа проверок.
«Крайне удивительные ответы приходят из ведомства о том, что проверки нельзя провести, накажет прокуратура. Мы лишили сирот правовой защиты со стороны государства - это абсурд», — пояснила парламентарий.
Анна Кузнецова отдельно остановилась на статистических данных. Так, на 24 процента выросло число выпускников системы опеки в СИЗО. Дети после детского дома попадают в тюрьмы. Это говорит о том, что так выстроена подготовка к жизни, считает депутат. «Мы готовы всячески искать законодательные решения», — заверила она.
Кроме того, законодатель обратилась к Генеральной прокуратуре с целью провести проверку сиротских домов. Кузнецова сообщила, что сотрудники ведомства выехали в 30 регионов, где выявлено более 4000 нарушений, 407 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 73 подвергнуты административной ответственности, открыто 13 уголовных дел.
«Это еще раз не даст моим словам быть лозунгами», — сказала она.
По итогам проверки, заметила вице-спикер, выявлены пробелы в правовом регулировании, обусловленные ненадлежащей работой профильных структур и ведомств, в том числе в рамках исполнения поручений Правительства по различным направлениям. Среди выявленных системных вопросов отсутствие единообразного подхода к установлению предварительной опеки. Почти половина детей передавалась ранее незнакомым людям и не прошедшим соответствующую проверку и подготовку. Еще одна проблема — нормативно неурегулированная процедура приостановления подбора ребенка, подлежащего устройству в семью, — выявлен факт удержания данных о сиротах, то есть информацию о детях, которые могли бы найти семью, просто не выкладывают в базу, в некоторых случаях до девяти месяцев.
Кузнецова заключила, что в России просто необходимо совершенствование системы управления всей сферы, поскольку отсутствуют единые требования, существует множество различных документов. Кроме того, социальная сфера отдана на откуп территориям, отсутствует кадровая политика, не налажены коммуникация, обратная связь и контроль.