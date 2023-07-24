Климов предупредил о розыгрыше Западом «патриотической карты» в России

«Сегодня Запад очень тонко разыгрывает «патриотическую карту». Многие медиавбросы последних месяцев были рассчитаны не на неолиберальную, а на патриотическую и православную аудиторию. Разгонялись темы, что у нас все не так, что власти не так себя ведут и прочее. Причем многие из таких людей, на которых рассчитаны такие вбросы, сейчас находятся на фронте», — отметил он.