Климов предупредил о розыгрыше Западом «патриотической карты» в России
Любая возможность воздействовать на «людей с оружием» в России будет использоваться Западом. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на брифинге 24 июля в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
«Сегодня Запад очень тонко разыгрывает «патриотическую карту». Многие медиавбросы последних месяцев были рассчитаны не на неолиберальную, а на патриотическую и православную аудиторию. Разгонялись темы, что у нас все не так, что власти не так себя ведут и прочее. Причем многие из таких людей, на которых рассчитаны такие вбросы, сейчас находятся на фронте», — отметил он.
Климов сообщил, что семинары по таким вбросам с опорой на псевдопатриотическую тематику открыто проводятся сегодня в Европе. При этом сенатор напомнил печальный опыт России 1916 года, когда именно такие информационные диверсии возымели действие в нашей стране.
«Нам надо понимать, кому все эти вбросы на руку. Тогда все быстро будет становиться на свои места», — считает он.