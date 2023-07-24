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МИД РФ расценил атаки беспилотников как использование Киевом террористических методов

Ведомство отметило, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на украинские атаки

Нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации стоит за наглыми действиями Украины, заявили в МИД РФ, комментируя ситуацию с атаками беспилотников на Москву и Крым.

"За наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации", - говорится в заявлении российского дипведомства.

Ведомство отметило, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на украинские атаки.

"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что "Следственный комитет России возбудил уголовные дела по упомянутым фактам, все виновные будут найдены и понесут наказание".

Атака беспилотников на Москву 24 июля 2023: фото с места падения дронов

РФ расценивает атаки украинских беспилотников на Москву и Крым как очередное использование руководством Киева террористических методов, заявил МИД России.

"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения", - отметили в министерстве.

РФ призывает международные организации дать надлежащую оценку украинским атакам на Москву и Крым, сообщил МИД.

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