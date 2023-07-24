Ведомство отметило, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на украинские атаки

Нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации стоит за наглыми действиями Украины, заявили в МИД РФ, комментируя ситуацию с атаками беспилотников на Москву и Крым.

"За наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации", - говорится в заявлении российского дипведомства.

Ведомство отметило, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на украинские атаки.

"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что "Следственный комитет России возбудил уголовные дела по упомянутым фактам, все виновные будут найдены и понесут наказание".

РФ расценивает атаки украинских беспилотников на Москву и Крым как очередное использование руководством Киева террористических методов, заявил МИД России.

"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения", - отметили в министерстве.