Патрушев: БРИКС привлекает другие страны бесконфронтационной работой

Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств, потому что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«За годы сотрудничества в «пятёрке» сформировалась культура диалога, сложились открытые и доверительные взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства, уважения выбора собственного пути развития и учёта интересов друг друга», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев отметил, что это помогает странам находить точки соприкосновения и взаимоприемлемые развязки даже по самым непростым вопросам.