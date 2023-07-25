В Совбезе РФ рассказали, кто может сыграть важную стабилизирующую роль в мире

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Йоханнесбурге во вступительном слове на заседании высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которые курируют вопросы безопасности, заявил, что БРИКС в отличие от НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша «пятерка» дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки», — сказал он.

По его мнению, государства БРИКС объединяет признание главенства международного права и координирующей роли Организации Объединенных Наций. Кроме того, эти страны, отметил он, не вмешиваются во внутренние дела независимых государств, а также готовы бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков.

24 июля Николай Патрушев заявлял, что США планируют и направляют информационные атаки на критическую российскую инфраструктуру под украинским флагом.