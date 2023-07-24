Песков: Статья Путина опубликована в крупнейших СМИ 25 стран Африки

Статья президента Владимира Путина, написанная в преддверии второго саммита Россия – Африка, опубликована во множестве крупнейших африканских СМИ и широко разошлась по Африканскому континенту, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в ночь на 24 июля статья Путина была опубликована в крупнейших СМИ 25 африканских государств. При этом представитель Кремля не исключил, что позже статья будет опубликована и в других странах.

Говоря о запланированном на 27-28 июля саммите Россия – Африка, Песков подчеркнул, что будет очень важное и представительное событие, передает ТАСС.