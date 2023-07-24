Песков назвал чрезвычайно напряженной и трудной начавшуюся рабочую неделю Путина
Как чрезвычайно напряженную и трудную охарактеризовал начавшуюся рабочую неделю президента России Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Новая рабочая неделя чрезвычайно будет напряженная, трудная", - сказал Песков журналистам на брифинге.
В понедельник президент продолжит общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Они остаются на северо-западе страны. Мы ожидаем сегодня дополнительное кадры их общения, мы их вам покажем, а других каких-то отдельных мероприятий не предусматривается", - пояснил представитель Кремля.
Также утром в понедельник президент РФ позвонил по телефону узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву и поздравил его с днем рождения.
Напомним, что глава государства примет участие в форуме "Россия - Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Кроме того, запланированы двусторонние встречи Путина с лидерами ряда африканских стран на полях форума.