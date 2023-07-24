В Кремле оценили вероятность переговоров Путина и Эрдогана

Песков оценил вероятность переговоров Путина и Эрдогана в ближайшее время
Переговоры президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируются. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у представителя Кремля возможных контактах президентов после обнаружения следов взрывчатки на сухогрузе, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону.
«Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана, хотя их нельзя исключать», — ответил он.
Как ранее сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в мае судно останавливалось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла на нем полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины. Кроме того, изменилось и его название. В результате ему запретили проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив
Напомним, что ранее Песков уже отвечал на вопрос о возможных переговорах Путина и Эрдогана. По его словам, российский президент пока не собирается контактировать с турецким коллегой. При этом Эрдоган незадолго до этого заявлял, что собирается встретиться с главой РФ уже в ближайшее время, в том числе для обсуждения продления зерновой сделки.