В Кремле оценили вероятность переговоров Путина и Эрдогана

Переговоры президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируются. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у представителя Кремля возможных контактах президентов после обнаружения следов взрывчатки на сухогрузе, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону.

«Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана, хотя их нельзя исключать», — ответил он.

Как ранее сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в мае судно останавливалось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла на нем полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины. Кроме того, изменилось и его название. В результате ему запретили проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив