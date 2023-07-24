В Кремле оценили информацию о следах взрывчатки в турецком сухогрузе
Опасность атак на Крымский мост со стороны ВСУ сохраняется, это требует постоянной повышенной готовности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее следы взрывчатки обнаружили на борту сухогруза, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону, а перед этим побывал в украинском порту Килия.
"Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы", - сказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это "требует постоянного уровня повышенной бдительности".
Дмитрий Песков также отметил, что в связи с этим инцидентом пока нет контактов Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, "хотя их нельзя исключать".