Песков заявил, что контакты Путина и Эрдогана пока не намечены

"Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана, хотя их нельзя исключать", - сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, могут ли последовать контакты президентов после того, как следы взрывчатки были найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, а ранее побывавшего в украинском порту Килия.