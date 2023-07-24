В Москве создали общественный штаб по наблюдению за выборами

Общественная палата Москвы на заседании в понедельник приняла решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2023 году, которые состоятся 8-10 сентября. Руководителем штаба избран председатель комиссии по развитию гражданского общества ОП Москвы Вадим Ковалев, передает в понедельник корреспондент ТАСС.

Кроме того, утверждена структура штаба и избраны заместители его руководителя.

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Ковалев возглавлял Общественный штаб в прошлом году, а также с 2019 года руководит корпусом наблюдателей Общественной палаты. Кроме того, он выступал одним из организаторов процесса их обучения и принимал участие в подготовке и проведении выборов разного уровня: от выборов муниципальных депутатов до выборов президента РФ.

Ранее собеседник, знакомый с ходом организации столичных выборов, сообщил ТАСС, что штаб общественных наблюдателей, в том числе центр видеонаблюдения, разместится в деловом квартале "Красная роза" на улице Тимура Фрунзе.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в предыдущем составе завершил свою работу в сентябре 2022 года. Первое заседание штаба в предыдущем составе состоялось 25 июля. Прежде председателем штаба на протяжении восьми лет был ныне экс-главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (признан в России СМИ-иноагентом).

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.