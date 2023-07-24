Песков опроверг удар России по собору в Одессе

Утверждения о якобы попадании ракеты Вооруженных сил РФ в собор в Одессе не соответствуют действительности, сооружение пострадало от украинской ракеты систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков .

Как писала «Парламентская газета», в ночь с 22 на 23 июля Российская армия нанесла удары по местам подготовки терактов против РФ в Одессе. Впоследствии в Киеве обвинили Москву в ударе по одному из храмов на территории города. Однако в Минобороны РФ подчеркнули, что удары наносились по находящимся на удалении объектам, а причиной удара по соборному комплексу стали неумелые действия украинских операторов систем ПВО.