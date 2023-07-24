Песков опроверг удар России по собору в Одессе
Утверждения о якобы попадании ракеты Вооруженных сил РФ в собор в Одессе не соответствуют действительности, сооружение пострадало от украинской ракеты систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Как писала «Парламентская газета», в ночь с 22 на 23 июля Российская армия нанесла удары по местам подготовки терактов против РФ в Одессе. Впоследствии в Киеве обвинили Москву в ударе по одному из храмов на территории города. Однако в Минобороны РФ подчеркнули, что удары наносились по находящимся на удалении объектам, а причиной удара по соборному комплексу стали неумелые действия украинских операторов систем ПВО.
«Наши Вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам, поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой», — цитирует ТАСС Пескова.
Как отметил представитель Кремля, здание было поражено антиракетами систем противовоздушной обороны Украины.
После теракта киевского режима в отношении Крымского моста Вооруженные силы РФ интенсифицировали ракетные удары по южным регионам Украины, в частности по Одессе. Удары наносились каждую ночь в период с 18 по 21 июля, были поражены объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры и склады боеприпасов.