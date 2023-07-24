Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

"Обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - подчеркнул Песков, комментируя обнаружение следов взрывчатки на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, а ранее побывавшего в украинском порту Килия.