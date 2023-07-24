Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост
Все службы, обеспечивающие безопасность Крыма и других регионов России, принимают необходимые меры в связи с участившимися попытками атак украинских беспилотников. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, принимают меры", - сказал представитель Кремля, комментируя попытки атаки беспилотников на Крым.
Песков констатировал, что "за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников российские регионы".
"Принимаются меры [по защите регионов РФ], ведется очень напряженная и ежедневная, круглосуточная работа", - подчеркнул представитель Кремля.
На вопрос, будут ли дополнительные поручения президента России Владимира Путина в связи с угрозами атак, пресс-секретарь заметил, что "вряд ли они требуются".
По мнению Пескова, опасность атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянной повышенной готовности.
"Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы", - сказал представитель Кремля.
"Обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - подчеркнул Песков, комментируя обнаружение следов взрывчатки на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, а ранее побывавшего в украинском порту Килия.