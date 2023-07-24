Климов заявил о глобальной угрозе миру от проводимой Западом политики

«Крайне опасны не для отдельных стран, а для всего мира в целом, угрозы применения силы США и их союзниками, насаждение марионеточных режимов и сопровождающие это госперевороты, теракты, сродни тем, что были на Крымском мосту и «Северных потоках», - заявил Климов.