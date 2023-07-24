Климов заявил о глобальной угрозе миру от проводимой Западом политики
Искусственно созданное неоколониалистами неравенство между странами несет в себе крайние опасности для всего мира. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
«Крайне опасны не для отдельных стран, а для всего мира в целом, угрозы применения силы США и их союзниками, насаждение марионеточных режимов и сопровождающие это госперевороты, теракты, сродни тем, что были на Крымском мосту и «Северных потоках», - заявил Климов.
При этом сенатор отметил, что обеспечить национальный суверенитет сложно без консолидации международного большинства.
«В одиночку противостоять полсотни государств Запада, причем вооруженных, практически невозможно. Поэтому нужно широкое освещение ситуации внутри и вне России с наших позиций», — уверен Климов.
Также, по его словам, необходимо продвигать наши финансовые инструменты, культурные и гуманитарные традиции, транслировать российский опыт за рубежом в законодательстве и других сферах.