Захарова: даже экономически мощные страны Запада стали колониями

"Самое интересное, что страны Европейского союза, страны НАТО уже стали неоколониями. Экономически мощные, с длительными историями становления демократии, многие порождали демократические свободы. Но сегодня экономически, политически, нравственно, они не просто зависимы они полностью подчинены воле их метрополии, которой является англо-саксонский мир. Но мир не хочет идти прежним путем, вставать на прежние рельсы и повторять прежние ошибки", - добавила она.