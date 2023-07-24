Руководство ООН ведет себя лицемерно, осуждая удары России по гражданским объектам Одессы, но игнорируя атаки Украины на Крымский мост. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 июля, сообщается на сайте ведомства.

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Ранее пресс-секретарь Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик выступил с комментарием от имени генсека ООН Антониу Гутерреша, в котором в резкой форме осудил российские атаки против портовой инфраструктуры Одессы и других черноморских портов Украины. Он также напомнил, что разрушение объектов гражданской инфраструктуры является нарушением международного гуманитарного права.

«Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и двойных стандартов, которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения», — заявила Захарова.

Она обратила внимание на отсутствие какой-либо реакции ООН на террористические атаки и нападения Киева. Захарова напомнила, что в ООН промолчали о подрыве 5 июня аммиакопровода Тольятти — Одесса, сославшись на отсутствие у них «собственного анализа и мнения». Кроме того, ООН на нашла слов соболезнования в связи с человеческими жертвами после атаки на Крымский мост 17 июля.

«В целом руководству ООН не привыкать замалчивать по политическим мотивам нелицеприятные вещи, не только в украинском контексте», — подчеркнула Захарова.