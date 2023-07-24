Медведев назвал причины ударов со стороны Украины по гражданским объектам

Удары со стороны Украины по гражданским объектам наносятся из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы», — пояснил политик.

Он отметил, что радус напряжения в украинском обществе растет, а запад, по его мнению, проявляет нетерпение в связи с неудачами в ходе контрнаступления. Помимо того, Медведев призвал Вооруженные силы (ВС) России выбирать нестандартные цели для ударов, добавив, что эффект от этого «будет очень весомым».