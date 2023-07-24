Кузнецова предложила создать госпрограмму по реабилитации пострадавших от киевского режима детей

"Мы считаем важным проработать правовой статус пострадавших несовершеннолетних от действий киевского режима и иные нормы с целью разработки госпрограммы по реабилитации", - сказала Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений украинских властей против детей.

По мнению вице-спикера Госдумы, следует выстроить систему контроля за передачей детей третьим лицам по доверенности. Она пояснила, что были случаи, когда социальные детские учреждения не успевали отследить, кто забирал детей. Одним из способов может стать прохождение ДНК-тестов для определения биологического родства в отношении иностранных граждан, в том числе в судебном порядке.