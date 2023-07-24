Закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания, был подписан президентом РФ. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

Это касается солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков или мичманов. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повысили с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

В стране также повышается предельный возраст пребывания граждан, которые находятся в запасе, в мобилизационном резерве.

Так, для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (прежде 60 лет), для младших офицеров — 60 лет (ранее 55 лет), для имеющих иные звания — 55 лет (прежде 45 лет). Максимальный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, не меняется (70 лет).