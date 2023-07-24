Путин заявил о рекордном объеме уничтоженной западной техники в зоне СВО

За прошедшие сутки в зоне спецоперации Российская армия уничтожила рекордное количество иностранной техники. Об этом 23 июля заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В ходе встречи в Стрельне президент Белоруссии заявил, что, по его данным, за один бой были уничтожены 15 танков Leopard и более 20 боевых машин пехоты Bradley.

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«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства добавил, что со стороны ВСУ действовали подразделения, которые были полностью укомплектованы западной техникой. Также российский лидер подчеркнул, что общие потери украинской армии в ходе попытки контрнаступления составили более 26 тысяч человек, в том числе большое количество иностранных наемников.

Говоря о взаимодействии в рамках Союзного государства, Путин отметил хорошее состояние экономик России и Белоруссии.

«Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали», — добавил он.

Со своей стороны, Лукашенко заявил, что размещенные в Белоруссии подразделения ЧВК «Вагнер» стали просить его разрешения «сходить на экскурсию» в Варшаву и Жешув, который является важным логистическим узлом ВСУ.

«Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства», — поделился белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко выразил благодарность Путину за слова о том, что в случае нападения на Белоруссию Россия за нее вступится. Белорусский лидер также рассказал, что привез на встречу с Президентом России карту переброски вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. По его словам, «одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, еще одна — примерно в 100 километрах от Гродно».

При этом он назвал неприемлемой возможность передачи украинских земель Польше и выразил готовность оказать поддержку населению Западной Украины, если она попросит о помощи.